DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: Kurun stabil olması hepimizin yararına

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bugün 17.00’de yapılacak Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği üyesi banka genel müdürleriyle yapılacak toplantıda karşılıklı fikir alış verişi yapılacağını dile getirerek BDDK ve Merkez Bankası Başkanı’nı dinleyeceklerini söyledi.

Dönem dönem bu tür toplantıların yapıldığını hatırlatan Ateş, piyasadaki oynaklık nedeniyle bugünkü toplantının daha dikkat çektiğini kaydetti.

Ateş, BloombergHT canlı yayınında soruları yanıtladı. Politika faizinde indirimin kredi ve mevduat faizlerine yansıdığını ancak beklentisinin kredi garanti programıyla garanti eksikliği yaşayan KOBİ’lerin desteklenmesi olduğunu söyledi.

Ateş, kur artışının maliyetlere yansıdığını bunun da enflasyonu olumsuz etkilediğini ifade ederek “İstikrar çok önemli, kur faiz enflasyon taburenin üç ayağı, dengeli bir şekilde bunları götürmek gerekiyor. Bankacılık sistemi temel göstergeleri şu an yolunda. Ancak sermayelerimizi TL tutuyoruz ve sermayenin dolar karşılığı da yurtdışından kredi aldığımız için önemli. Kur arttıkça bu azalıyor. İş yapma, kaldıraç kullanma imkanlarını kısıtlıyor. Kurun stabil olması hepimizin yararına” dedi.