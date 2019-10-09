DenizBank GM Hakan Ateş: FastPay'e sahip çıkmamız lazım

09 Ekim 2019

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, finans sektörünün dünyadaki bütün alışverişleri ve hizmet sunumlarını kendi dijital platformlarında toplama gayretinde olduklarını belirterek, "Buna karşı geliştireceğimiz sistemler var. FastPay, şu an itibarıyla en çok kullanıcısı olan sistem. Buna hem devletin hem genel yapının sahip çıkması lazım." dedi.

"Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş" temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu" düzenlendi.

Bankacılığın dijitalleşmeden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna işaret eden Ateş, "Acaba sabah kalktığımızda tuhaf bir şey olacak mı endişesi herkeste var. Neden var diye düşündüğümüzde, insanoğlu duramıyor, devamlı düşünen bir yaratık. İyi düşünceler olduğu gibi karşısında da düşünceler ve geliştirmeler var. Muazzam bir kavga var aslında. Artık geliştirme, güvenlik ve operasyon anlamına gelen DevSecOps kavramı var." bilgisini verdi.

Ateş, güvenlik açığına karşı çok çeşitli yöntemler geliştirildiğini vurgulayarak, "Çeşitli yazılımlarla buna tedbirler alıyorsunuz. O kadar çok tedbir alıyorsunuz ki, bir saldırı, bir tedbir şeklinde. Bir alışveriş, bir fiş gibi. Üst üste binerek karmaşık bir yapıya doğru gidiyor sistem. Bu da daha fazla yatırım yapmanızı gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Bulut teknolojilerinin de tüm dünyada geliştiğini ve en küçük şirketlerin bile sunuculara yılda 10 milyar dolar yatırım yaptığını belirten Ateş, "10 milyar doları kim cebinden çıkarıp ortaya koyabilir. Bu iş kolay değil. O yüzden bütün Amerika public cloud'a (herkese açık bulut) geçmiştir. Bunun artıları ve eksileri var." ifadelerini kullandı.

Ateş, finans sektörünün dünyadaki bütün alışverişleri ve hizmet sunumlarını kendi dijital platformlarında toplama gayretinde olduklarını dile getirerek, "Buna karşı geliştireceğimiz sistemler var. FastPay, şu an itibarıyla en çok kullanıcısı olan sistem. Buna hem devletin hem genel yapının sahip çıkması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ateş, hiçbir bankanın kimseden şifre istemeyeceğine dikkati çekerek, "Bu konularda ciddi uyanık olmamız lazım." diye konuştu.