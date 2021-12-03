Denizbank maaş zammını 4 ay öne çekti

Son dönemde ekonomi yaşanan gelişmelerin ardından gözler çalışanlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. Şirketler ise çalışanlarını enflasyona ezdirmemek için maaş zamlarını erkene çekmeye başladı. O şirketler arasında Denizbank da katıldı.

Denizbank'ın çalışanlarını enflasyona ezdirmemek için zamlı maaş ödemelerini 4 ay öncesine aldığı, kararın çalışanlara kurumsal e-posta ile iletildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in talimatı ile banka Nisan ayında yapılacak zammı Ocak ayına aldı. Yaklaşık 15 bin Denizbank çalışanı zamlı maaşını 31 Ocak itibariyle alacak. Yapılacak zammın oranı ise henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan Denizbank bu yıl ilk kez çalışanlarına geçim endeksi hesaplaması ile zam yapacak. Geçim endeksinde gıda, ulaşım ve zorunlu giderlerdeki artışlar dikkate alınarak personele zam yapılacak. Bu uygulamayı Türkiye’de ilk kez bir banka çalışanlarına yapmış olacak.