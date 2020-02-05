DenizBank, Milli Takım'a 3 yıllığına sponsor oldu
DenizBank, Euro 2020 ve Katar 2022 Dünya Kupası organizasyonlarının da yer aldığı önümüzdeki 3 yıl için A Milli Futbol Takımına sponsor oldu.
Şebnem TURHAN
DenizBank, A Milli Futbol Takımı'nın 3 yıllık sponsoru oldu.Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında, 3 yıllık sponsorluk bedeline dair açıklama yapılmadı. DenizBank’ın sponsorluğu döneminde Euro 2020 ve Katar 2022 Dünya Kupası maçları oynanacak.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sporu desteklemeyi hiç bırakmadıklarını ifade ederek spor kulüplerle finansal işbirlikler olduğunu vurguladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF’nin bu yıl sponsorluk gelirinde rekor kıracağını söyledi. Özdemir “Finaller öncesinde gücümüze güç katacak” diyerek federasyonun gelirlerini daima arttırdığını kaydetti. Özdemir, dünya klasmanında ilk 10 hedefine ilerlediklerini belirterek takımın bu yaza damga vuracağını dile getirdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise “Paranın da gelmesi bizi sevindiriyor. Eski kupalarda yalnızdık şimdi yalnız değiliz” dedi.