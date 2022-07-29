DenizBank’a 45 milyon euro kredi

DenizBank, sürdürülebilirlik hedefiyle Fransız Kalkınma Ajansı iştiraki Proparco’dan 7 yıl vadeli 45 milyon euro tutarında kredi temin etti. DenizBank, temin ettiği kaynakla tarım, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılayı planlıyor.

Konuya ilişkin açıklamaya yapan DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Beril Oğuz, şunları kaydetti: “Azalan kaynaklar ve iklim değişikliğinin sonuçları üzerinde finans sektörünün yönlendirici etkilerinin bilincindeyiz. Biz de DenizBank olarak ilk günden itibaren ekonomiye katkımızı, çevreye, gezegene ve geleceğe karşı sorumluluklarımızı gözeterek sürdürüyoruz. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon ve benzeri işlemlerimizde de çiftçilerimizin ve tarım endüstrisinin finansmana erişiminin kolaylaşması hedefiyle önemli oranda kaynak yarattık. Şimdi Proparco’dan temin ettiğimiz krediyle, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi için önem arz eden yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına olan desteğimizi artırıyoruz. Tarım, verimlilik ve yenilenebilir kaynaklar için attığımız her adımın, ülkemizin, hatta gezegenimizin geleceğine yatırım olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

“İklim finansmanına güç kazandıracağız”

Proparco Finansal Kurumlar Grubu Başkan Yardımcısı Emmanuel Haye ise "Proparco olarak, sürdürülebilir gelecek için kaynak yaratmak üzere çalışan tüm müşterilerimizi destekliyoruz. DenizBank, sosyal ve çevresel anlamda faaliyetlerinden kaynaklanan etkileri gözeterek sürdürülebilirlik odaklı projeleri desteklemek konusunda uzun vadeli taahhüdünü ortaya koymuş bir kurum. İş birliğimizin, 2021’de Paris Anlaşması’na taraf olan Türkiye’de, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için önem arz eden iklim finasmanının güç kazanmasına, aynı zamanda tarımsal üretimde verimliliğin artmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.