Denizbank'a 453 milyon dolarlık kaynak

Denizbank, 453 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Banka tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız, 02 Haziran 2022 tarihinde, 10 ülkeden 15 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 204.300.000 Avro ve 196.000.000 ABD Doları ve 364 gün vadeli 255.000.000 Çin Yuan'ı olmak üzere üç dilimden oluşan yaklaşık 453.000.000 ABD Doları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'ne imza atmıştır. Kredi, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır."