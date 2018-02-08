DenizBank'ın net kârı yüzde 36 büyüdü

08 Şubat 2018

DenizBank aktifleri geçtiğimiz yıl yüzde 18 artışla 160 milyar liraya çıktı. Söz konusu dönemde bankanın net kârı da yüzde 36 yükselerek 1 milyar 902 milyon TL oldu.

DenizBank 2017'de, konsolide bazda mevduatını yüzde 19 artışla 107 milyar TL'ye, toplam kredilerini yüzde 21 büyümeyle 115 milyar TL'ye ve müşteri sayısını ise 11,5 milyon kişiye ulaştırdı.

Bankanın 2017 performansına ilişkin bilgi veren DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, uluslararası iştirakleri DenizBank AG'nin 10,5 milyar euro aktif büyüklük ile Türk bankalarının yurt dışındaki iştirakleri arasında lider konumda bulunduğunu, aynı zamanda Avusturya'nın da 5. büyük özel bankası olduğunu söyledi.

DenizBank'ın satışı için görüşmeler başladı