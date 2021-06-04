Denizbank'tan 410 milyon dolarlık yeni kaynak

DenizBank; dolar, euro ve Çin yuanı para birimlerinde 1 yıl vadeli toplam 410 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisiyle ülke ekonomisine temin ettiği kaynaklarına bir yenisini daha ekledi. Kredi, dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak.

Emirates NBD Bank PJSC’nin aracı banka olduğu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve ICBC Turkey Bank A.Ş. koordinatörlüğünde gerçekleşti. İşlemin ardından DenizBank’ın sendikasyon kredilerinin büyüklüğü 1,3 milyar dolara ulaştı.

“Ekonominin kalkınmasına verdiğimiz destek sürüyor”

Yeni krediye ilişkin açıklama yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, pandemiye rağmen seküritizasyon, sendikasyon ve diğer işlemlerle yılın ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolar kaynağı uluslararası piyasalardan temin edebildiklerine dikkat çekti.

410 milyon dolar tutarındaki yeni sendikasyonun Çin yuanı cinsinden dilime sahip olduğunu işaret eden Ateş, “Ülkemizde bir sendikasyon işleminde bu ilk kez gerçekleşiyor. Müşterilerimize farklı coğrafyalarda çözüm ortağı olmak ve dış ticaret finansmanı ihtiyaçlarına destek olmak uzun yıllardır önceliklerimiz arasında. Aynı desteği, Türkiye ile Çin arasında gelişen ilişkilere paralel olarak bu ülke ile iş yapan müşterilerimize de yoğunlukla vermekteyiz. Çin yuanı cinsinden TCMB reeskont kredisini, yine 2017 yılında ilk kez kullandıran Türk Bankası DenizBank olmuştu. Önümüzdeki dönemde, Çin bağlantılı dış ticaretin finansmanına verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz.” dedi.