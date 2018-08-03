DenizBank'tan ilk yarıda 1.3 milyar kâr

03 Ağustos 2018

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizBank'ın ilk yarıda net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1 milyar 273 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, DenizBank'ın ilk yarıda yurt içi ve yurt dışındaki toplam 756 şubesi ve 14 bin çalışanıyla aktiflerini 186 milyar liraya ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu koruduğunu bildirdi.

DenizBank'ın net karının ise ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1 milyar 273 milyon liraya ulaştığını aktaran Ateş, "Bankamızın ilk yarıda 2017 sonuna kıyasla konsolide bazda mevduatı yüzde 17 artarak 125 milyar liraya, toplam kredileri yüzde 15 yükselerek 131 milyar liraya çıktı. Bu dönemde müşteri sayısı ise 12,1 milyon kişiye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ateş, mayıs ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası olan Emirates NBD ile kıta Avrupası'nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank'ın yüzde 99,5'lik hissesinin devri konusunda nihai anlaşmanın sağlandığını anımsattı.

Satış sürecinin Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile DenizBank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşların onayını takiben tamamlanacağını vurgulayan Ateş, "DenizBank'ın satışı yalnızca bankacılık açısından değil, Türkiye için önemli bir hadise. Zira bankamızın 1,17 gibi sektör ortalamasının üzerinde bir çarpanla el değiştirmesi, ülkemiz markasına duyulan güveni net şekilde ortaya koyuyor. Önümüzdeki geçiş döneminde, 21 yıldır olduğu gibi müşterilerimize ve işimize odaklanarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

"Sektörde bir ilk olan Veri Bilimi Programı'nı hayata geçirdik"

Hakan Ateş, kuruma, bankacılık sektörüne ve tüm paydaşlara değer katmak amacıyla, dijital dünyanın olanaklarını sonuna kadar kullanıp inovasyon kavramını merkeze almak suretiyle daima öncü adımlar attıklarını dile getirdi.

Bu anlamda sektörde bir ilki gerçekleştirerek 46 genç çalışanla "Veri Bilimi Programı"nı hayata geçirdiklerini aktaran Ateş, şunları ifade etti:

"Kurumların ellerindeki veri yığınını doğru ayrıştırarak iş süreçlerine katkı sağlayacak anlamlı sonuçlar çıkarması günümüzün en sıcak konusu. Daha az maliyetle daha büyük ölçekli işleri hayata geçirip, müşterilerimize doğru zamanda doğru ürün ve hizmeti sunarak daha verimli sonuçlara ulaşmak hedefiyle bankamız bünyesinde sektörde bir ilk olan Veri Bilimi Eğitim Programı'nı hayata geçirdik. Bu kapsamda bankamız içinden ve dışından aldığımız 2 bin 500 başvuru arasından seçilen 46 veri bilimcisi genç arkadaşımız, yıl içine yayılan eğitimlerini tamamlayarak tüm departmanlarımıza destek olmak üzere ailemize katılacak.

Böylece karşılıklı olarak birbirimizden öğreneceğimiz, bilgi birikimlerinin tek potada eridiği bir süreci yaşayacağız. Gerek oluşturulan ekibin büyüklüğü, gerekse hazırlanan program içeriğiyle söz konusu proje sektörde ilk niteliğinde. Bugüne kadar teknoloji ve inovasyonu faaliyetlerinin DNA'sına yerleştirmiş bir kurum olarak, önümüzdeki dönemde veri bilimi yaklaşımını aynı şekilde odağımıza aldığımız takdirde, yine sektöre çağ atlatan hamlelere imza atacağımıza inancım tam. Şu kesin ki veriyi odağa alan bu dönüşümü gerçekleştirmediğimiz takdirde çağı ıskalarız."

"Nefes Projesi'yle iki yıl içinde 20 binin üzerinde KOBİ'ye erişildi"

Hakan Ateş, finans sektörü ile teknoloji arasında köprü kurmanın yanı sıra, faaliyet gösterdikleri ülke için değer yaratmak üzere kültür ve sanat çalışmalarını yaygınlaştırma hedefine de kuruluş tarihinden itibaren ağırlık verdiklerine dikkati çekti.

Toplumun sanatsal, kültürel ve sosyal anlamda zenginleşmesine katkıda bulunmanın, en az ticari faaliyetler kadar önem taşıdığına işaret eden Ateş, kendilerinin de 21 yıldır bu alanın en büyük destekçileri arasında yer aldıklarını dile getirdi.

Ateş, ülke geleceğine hizmet etme misyonları doğrultusunda da ekonominin can damarı konumundaki KOBİ'leri desteklediklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"KOBİ'lere yönelik bu yıl ikinci kez başlatılan Nefes Projesi'ne bir kez daha destek veren tek özel banka olan DenizBank, bu kapsamda iki yıl içinde 20 binin üzerinde KOBİ'ye erişim sağladı. Tarım sektöründe 1,1 milyonu aşan müşteri, 14 milyar liraya yaklaşan tarım kredisi ve özel bankalar arasında yüzde 43'lük pazar payı ile liderlik konumda bulunan DenizBank, 2002'den bu yana tarıma özel, uzmanlaşmış ekipleri ve yüzlerce ziraat mühendisi ile bankacılık hizmetlerini Türkiye'nin dört köşesine taşıyor. Finansal ürünlerin ötesinde üreticinin tarladaki akıllı danışmanı olarak konumlanan ve sektöre yeni bir soluk olarak sunduğu Deniz'den Toprağa uygulaması ile 70 bin çiftçiye ulaştı."