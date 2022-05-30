DenizBank'tan Moskova hamlesi

DenizBank, iştiraki Denizbank AG'nin sahibi olduğu, diğer bir iştiraki JSC Denizbank Moscow'un yüzde 49 payını satın alacak.

Konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle: Bankamız Yönetim Kurulu tarafından iştirakimiz Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirakimiz olan JSC Denizbank Moscow'un yüzde 49 oranındaki payının, Bankamız tarafından satın alınmasına, pay alımına ilişkin olarak yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.