Denizbank’tan MTV’ye 6 taksit

07 Temmuz 2020

DenizBank, hayata geçirdiği yeni kampanyayla, 1 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası ödemelerini DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile DenizKartım uygulamasından gerçekleştirecek kullanıcılara 6 imkanı tanıyor. Bankanın diğer kanalları aracılığıyla ödeyecek müşterileri ise ücretsiz ve faizsiz 3 taksitte ödeme yapabilecek.

Yeni kampanya hakkında değerlendirmelerde bulunan DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, hayata geçirdikleri kampanya ile müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gerçek ihtiyaçlarından yola çıktıkları müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle tüm kanallardan yeni hizmet modelleri üretmek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Hıçkıran, müşterilerin kartla ilgili gerek borç ödeme gibi işlemlerini gerçekleştirebileceği gerekse de kendilerine özel kampanyaları takip edebileceği DenizKartım uygulamasının dijital dönüşümlerinin merkezinde yer aldığını anlattı.

Hıçkıran, "Dijital çözümlerin gitgide önem kazandığı bu dönemde yenilenen DenizKartım uygulamamızla birlikte, müşteri memnuniyetine odaklı hizmetler ve kampanyalar ile kart pazarındaki etkinliğimizi artırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.