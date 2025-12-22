DenizBank'tan uluslararası piyasalardan 400 milyon dolarlık finansman

DenizBank, seküritizasyon programı kapsamında gerçekleştirdiği yeni işlemle uluslararası piyasalardan 10 yıla varan vadelerde toplam 400 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sekiz farklı yatırımcının katılımıyla temin edilen kaynağın bir bölümü; KOBİ’ler ve kadın girişimcilerin desteklenmesi, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ile iklim değişikliği risklerini azaltmaya yönelik yeşil yatırımların finansmanı için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, uluslararası piyasalardan sağlanan fonların, Türkiye ekonomisinin üretim ve yatırım kapasitesini artıran alanlara yönlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

"Güçlü bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz"

Böcügöz, söz konusu finansmanın reel sektörün büyümesine katkı sağlayan KOBİ’ler ve kadın girişimciler ile çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projelere aktarılacağını ifade ederek, "Finansman araçlarımızla iklim dostu ve verimlilik odaklı yatırımların ölçeğini büyütmeye ve reel sektörün dönüşüm yolculuğunda güçlü bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz" dedi.