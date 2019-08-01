Deniz’den ‘tarih’ çıktı!

01 Ağustos 2019

Kerim ÜLKER

Son iki yıldır Türk finans gündeminde olduğu kadar Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde DenizBank’ın satışı gündemdeydi. Türkiye’nin en hızlı büyüyen finans kuruluşlarından DenizBank’ın Rus Sberbank ile olan hikayesi dün sona erdi.

2012’de Rusya’nın en büyük bankası Sber’in Dexia’dan satın aldığı DenizBank, 7 yılın ardından tekrar satılmış ve Körfez’in en önemli finans kuruluşlarından Emirates NBD’ye devredilmişti.

Her ne kadar bir bankanın el değiştirmesi olarak görünse de aslında bir tarih, bu operasyon ile sona ermiş oldu.

Zira Türkiye ile Rusya arasında ekonomi köprü görevini gören DenizBank’ın tarihi Cumhuriyet dönemine kadar gidiyor.

1917 Bolşevik Devrimi sonrası dünyadan soyutlanan bir Sovyetler Birliği var. Sadece siyaset ve ekonomik anlamda değil, sosyal alanda da dışlanan Moskova’nın yardımına ilk el uzatan büyük önder ve ebedi Başkomutan Mustafa Kemal oldu.

FIFA’nın yasak listesine giren Sovyetler Birliği’nin futbolda çözüm arayışları içerisine girdi. Birlik üyesi içerisinde kurduğu Kızıl Spor Enternosyaneli ile SSCB içerisinde karşılaşmalar yapan Moskova’ya ilk Uluslar arası teklif türkiye’den geldi. Mustafa Kemal, Türk futbol kulübüne Sovyet takımı ile maç yapmasını emretti ve 16 Kasım 1924’te başlayan ve 12 yıl süren dostluk karşılaşmaları başlamış oldu. İlk maç, Moskova’nın Vorovsky Stadyumu’nunda oynandı. Eksi 5 dereceye yaklaşan soğuk havada donma tehlikesi geçiren Türk Milli Takımı’nın Kırmızı-Beyaz olan forma renkleri Sovyet Takımı’na da ilham kaynağı oldu.

Atatürk, futbol ile tanışıyor

Yusuf Ziya Bey’in heyet yöneticisi olduğu Türk Milli Takımı, bu maçı 3-0 kaybetti. Sonrasında 2-0, 5-2 gibi Türk Milli Takımı’nın Sovyetler Birliği’ne kaybetmesi en çok Mustafa Kemal’i rahatsız etmiş olacak ki takım kaptanı Gündüz Kılıç’ı yanına çağırdı.

Ruslara neden yenildiklerini soran Mustafa Kemal’e Gündüz Kılıç, anılarında şöyle anlatıyor:

“Kemküm ederek bir şeyler söylemeye çalıştım. Atatürk pek üstelemeden ikinci sorusunu sordu.

‘Peki bu yenilgiler seni çok üzdü mü?’...

Son derece üzüldüğümü anlatmaya çalıştım.

Sonra futbolun nasıl oynandığını anlatmamı istedi. Hemen kağıt kalem aldım. Oyun sahasını çizerek, o zamanki deyimiyle müdafileri (savunma), muavinleri ve muhacimleri (hücum) yerlerine yerleştirip onların görevlerini ve ana kaidelerini, hedeflerini anlattım.

Ömrü savaş meydanlarında geçen Atatürk, “Yahu desene bizim harp oyunları gibi bir şey sizin oyunda. Sizin iş de strateji bilgisi ve kurmay kafası ister” diyerek tebessüm eder...

Türkiye, 1936’ya kadar süren 12 yıl boyunca Sovyetler Birliği’ne sadece bir karşılaşmayı üstün tamamladı. 10’a yakın maçın galibi Ruslar oldu.

Moskova’dan DenizBank’a...

Türk Futbol Takımı’nın kafile başkanlığını yürüten Yusuf Ziya bey, Öniş soyadını aldı.

Türk Futbol Federasyonu’nun ilk başkanı oldu.

1938’de ise Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle denizciliğin geliştirilmesi için, “Hayat Deniz'de Güzel'' sloganıyla DenizBank kuruldu.

İlk Genel Müdür ise Atatürk’ün Moskova’ya gönderdiği Türk Milli Takımı’nı yöneten Yusuf Ziya Öniş oldu.

DenizBank’ın Rus Sberbank tarafından Emirates NBD’ye satılması, iki ülke arasında sadece ekonomide değil, sosyal alanda da bir devrin sonu oldu.

Bu arada DenizBank’ın Genel Müdürü Hakan Ateş için de Rusya oldukça önemli.

Zira, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya’da Türk bankacılığı da önemli adımlar atmıştı.

1996’da Moskova’da faaliyete başlayan Garanti Bank Moscow’un kurucu Genel Müdürü de Hakan Ateş’ti...