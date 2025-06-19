DenizLeasing ve IFC'den 75 milyon dolarlık kredi anlaşması

DenizLeasing, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 75 milyon dolarlık kredi anlaşması yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finansman, iklim projeleri, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının yanı sıra mavi finansman uygulamaları ile kadın istihdamını destekleyen şirketlerin finansmana erişimi için kullanılacak.

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş süreci desteklenecek

Fonun yüzde 80'i, düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecini desteklemek amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik finansal kiralama işlemlerine tahsis edilecek.

Yüzde 10'u su kaynaklarının korunması ve atık yönetimi gibi mavi finansman projelerine, kalan yüzde 10'u ise toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen işletmelerin finansmana erişimi için ayrılacak.

Kredi anlaşması, DenizBank Genel Müdürlüğü’nde DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak ve IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Finansal Kurumlar Bölge Direktörü Momina Aijazuddin'in katılımıyla gerçekleştirilen törende duyuruldu.

"Projelere verdiğimiz desteği daha da artıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak, IFC gibi uluslararası düzeyde saygın bir kurumla yalnızca finansal değil, çevresel ve toplumsal etki yaratacak bir iş birliği gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Koçak, Türkiye genelindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı stratejik öncelik olarak gördüklerini vurguladı.

Sağladıkları kaynağın önemli bir bölümünü enerji verimliliği, karbon ayak izinin ve çevresel risklerin azaltılmasına yönelik yatırımların finansmanına ayırdıklarını kaydeden Koçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Su ekosisteminin sürdürülebilirliğini önceleyen projeleri destekliyoruz. Çevresel sorumluluklarımızın yanında, kadınlarımızın iş dünyasındaki temsiliyetini artırmak, ekonomiye sağladıkları verimlilik etkisini daha görünür, sürdürülebilir kılmak bizim için ayrı bir önem taşıyor. Sağladığımız 75 milyon dolar tutarındaki kaynakla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ve yeşil dönüşüm vizyonuna somut katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Önümüzdeki dönemde, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla hedeflediğimiz amaçlara hizmet eden projelere verdiğimiz desteği daha da artırarak ülkemiz ve geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz."