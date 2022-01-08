Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde 4 Şubat 2021'de kuruluş izni verilen Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.