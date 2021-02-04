Deutsche Bank, 2014 yılında bu yana ilk kez kâr etti

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank dördücü çeyrekteki performansının desteği ile 2014 yılından bu yana ilk kez kâr etti.



2019 yılında 5,7 milyar euro zarar eden Deutsche Bank 2020 yılını 113 milyon euro karla kapattı. Beklentiler 300 milyon zarar oluşacağı yönündeydi. Dördüncü çeyrekte 51 milyon euro kâr elde eden Deutsche Bank'ın vergi öncesi karı 189 milyon euro seviyesinde oluştu. Gelirler yüzde 2 artışla 5,45 milyar euro seviyesinde oluştu.



Analistler ise vergi öncesi zararın 168 milyon euro olmasını ve gelirlerin 5,47 milyar euro seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlardı.