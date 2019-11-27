Deutsche Bank, 50 milyar dolarlık varlığı Goldman Sachs'a sattı
Deutsche Bank, radikal bir yeniden yapılanma çerçevesinde portföyünde görmek istemediği 50 milyar dolar tutarında varlığı Goldman Sachs'a sattı.
Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Deutsche Bank, gelişmekte olan piyasa borçlanmaları ile ilişkili varlıkları Goldman Sachs'a sattı ancak her iki banka da bu konuda yorumda bulunmadılar.
Deutsche Bank'ın bilançosunun köçültülmesi CEO Christian Sewing'in yeniden yapılandırma planının köşetaşı konumunda bulunuyor.