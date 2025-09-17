17 Eylül 2025 altın ve gümüş fiyatlarında son durum: Altın fiyatları daha da yükselir mi? Gümüş fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın ve gümüş fiyatlarında art arda rekorlar kırılırken Alman banka Deutsche Bank, gelecek yıl için altın ve gümüş fiyatı tahminlerini yükseltti.

Banka, gelecek yıla ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 700 dolardan 4 bin dolara yükseltti.

Banka, bu artışı elverişli döviz ve faiz ortamlarına bağladı.

Banka notunda, altının adil değerine göre zengin görünmesine rağmen, bu durumun büyük ölçüde kalıcı olması beklenen resmi talebin gücünden kaynaklandığını belirtti.

Deutsche Bank ayrıca, 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatı tahminini de ons başına 40 dolardan 45 dolara çıkardı.

Altın ve gümüş fiyatlarında son durum

Fed’in faiz indirimi beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle bu yıl altın fiyatları rekor üzerine rekor kırdı. Son dönemde artan Fed'in faiz indirimi beklentileri artışı yukarı yönlü destekledi.

Altın fiyatları, dün yeni tarihi zirveyi görmesinin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle geriledi.

Dün 3 bin 703 lirayla yeni rekor seviyesine ulaşan ons altın fiyatları bugünkü kritik Fed kararı öncesi bir miktar geri çekildi. Bugün saat 12.25 itibarıyla ons altın fiyatları yüzde 0,55 düşüşle 3 bin 669 dolardan işlem görüyor.

Dün 42,97 dolara çıkarak Ağustos 2011'den beri en yüksek seviyesini gören gümüşün ons fiyatında da bugün geri çekilme görülüyor. Aynı dakikalarda ons gümüş fiyatı yüzde 2,2 düşüşle 41,62 dolardan işlem görüyor.