Deutsche Bank analistleri şaşırttı, ikinci çeyrekte kâr tahminleri aşıldı

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 2025’in ikinci çeyreğine dair mali sonuçlarını açıkladı. Banka, 1 milyar 485 milyon euro düzeyindeki net kârıyla, piyasa beklentisi olan 1,2 milyar euronun üzerine çıkarak güçlü bir performans sergiledi.

Bankanın toplam geliri 7,8 milyar euro ile analistlerin 7,76 milyar euro seviyesindeki beklentisine yakın bir sonuç verdi.

Başarının temelinde ise bankanın yatırım bankacılığı kolundaki güçlü seyri yer aldı. Yatırım bankacılığı bölümü, Haziran çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 3 artırarak 2 milyar 687 milyon euroya yükseltti. Buna karşılık, kurumsal bankacılık tarafı ise Avrupa’da değişken faiz oranlarının yarattığı zorluklarla mücadele etti.

Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında politika faizini yüzde 2’ye düşürmesinin ardından para politikasında şimdilik yeni bir değişiklik beklenmiyor. Ancak bu faiz ortamı, Avrupa’daki birçok bankanın yeniden konumlanmasına neden oluyor.

Banka, jeopolitik gelişmelerin ışığında Avrupa genelinde artan savunma harcamalarından da önemli fırsatlar elde ediyor. Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing, kısa süre önce yaptığı açıklamada bankanın savunma sanayii müşterilerine verdiği danışmanlık hizmetlerinde ciddi artış olduğunu vurguladı.