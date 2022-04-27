Deutsche Bank: Fed, son 42 yılın en sert sıkılaştırma hamlesini yapacak

Deutsche Bank, son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya olan ABD'de Fed'in para politikasında 1980'lerden bu yana görülen en agresif sıkılaştırmaya gitmeye ihtiyaç duymasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Baş ekonomist David Folkerts-Landau dün yayınladığı raporda, muhafazakar beklentilerinin Fed'in enflasyonu aşağı getirmek için faizi yüzde 5-6 aralığına çıkarmasının yeterli geleceği yönünde olduğunu söyledi. Landau, Fed'in bilançosunu daraltmasının parasal sıkılaştırma sürecine vereceği desteğin, ek 2 adet 25'er baz puanlık faiz artırımı gibi katkı yapacak olmasının faizin yüzde 5-6 seviyesine çıkarılmasının yeterli görülmesinde rol oynadığını da belirtti.

Deutsche Bank baş ekonomisti, parasal sıkılaştırmanın gelecek yılın ikinci yarısına kadar ABD ekonomisini ciddi bir resesyona sokacağını öngörürkenn, işsizlik oranında da birkaç puanlık artış olacağını savundu.