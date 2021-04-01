Deutsche Bank: Nakit halen kral, yakın zamanda bu değişmez

Uluslararası yatırım kuruluşu Deutsche Bank tarafından hazırlanan raporda nakdin halen kral olduğu yorumu yapılırken, kullanımının yakın zamanda sona ermesinin beklenmediği belirtildi.

Kuruluşun raporunda ECB'nin geçen hafta açıkladığı verilere göre, dolaşımdaki nakit miktarının son 12 ayda %12 arttığı hatırlatıldı.



"Bu rakam 10 yılın en yüksek artışı olmasının yanı sıra aynı zamanda 2019 büyüme hızının da iki katı" yorumu yaptı. Değerlendirmede tüketiciler açısından nakitin kral konumunu koruduğu ifade edilirken, "Nakit aynı zamanda bir güvenli liman olarak görülüyor" denildi.