Deutsche Bank: Piyasalar yatışmaz ise faiz artırımı yapılabilir

Deutshce Bank, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmanın, tedirginliğin yatıştırılması için atılmasını beklediği adımları anlattı.



Piyasalarda istikrarın sağlanması için bir kabine değişikliğinin gündeme gelebileceğine işaret eden Deutsche Bank, burada Maliye Bakanı Elvan'ın koltuğunu koruyup koruyamayacağının izleneceğini vurguladı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın piyasalara yatıştırmak için bir ekonomik reform ajandası açıklayabileceğini anlatan Deutsche Bank, bunun yanı sıra oynaklığını sınırlayacak düzenleyici tedbirlerin gündeme gelebileceğini vurguladı.



Ağustos 2018'de BDDK'nın attığı adımların tekrarlanabileceğini anlatan Deutschbank, yerleşiklerin döviz alımlarına vergiyi artırmanın gündeme gelebileceğine işaret etti.



Ancak Deutsche Bank, bu tedbirlerin Türk varlıkları üzerinde baskıyı hafifletmemesi halinde TCMB'nin yeniden politika faizlerini artırmasının söz konusu olabileceğini de ifade etti.