Deutsche Bank Research: Merkez’den daha fazlasına ihtiyaç var

27 Eylül 2020

DB’DEN TÜRKİYE’YE ÖZEL MÜŞTERİ NOTU



DIŞ HABERLER



Almanya merkezli yatırım bankasının araştırma merkezi Deutsche Bank Research, Türkiye’ye özel yayınladığı notunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sürpriz şekilde bir haftalık repo faizini yükseltmesinin “Cesur bir karar olduğunu, ancak para biriminde süren kademeli değer kaybını durdurmak için gerekli bir adım olduğunu” belirtti. DB Research, “TCMB’nin bu hamleyle birlikte ardık daha fazla hareket alanı olduğunu ve daha da önemlisi (geç de olsa) piyasalara gerektiği durumda harekete geçmeye hazır olduğunu gösterdiği” değerlendirmesini yapıyor. Ortalama fonlama faizinin perşembe kapanışa göre şimdiden yüzde 10,69’da olduğuna ve bunun bir haftalık repo faizinin 35 baz puan üzerinde olduğuna dikkat çeken DB Research, fonlamanın hala büyük oranda gecelik borçlanma faizi ve geç likidite penceresi üzerinden yapılacağını öngörüyor.



TL'de satış sürerse yüzde15 gerekebilir



DB Research bundan sonrası için daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladığı notunda olası AB yaptırımlarına ilişkin belirsizlik ve yurtiçi fiyat baskılarının sürmesi nedeniyle temel görüşmelerinin değişmediğini belirtip şöyle diyor: “TCMB bugün çerçeveyi oluşturdu ancak şimdi ortalama fonlama oranını daha da yükselterek bu işi devam ettirmeli. Ortalama fonlama oranının eylül sonu itibariyle yüzde 11,50, ekim başı itibariyle yüzde 12 olacağı tahminlerimizi yineliyoruz. Yurtiçi faiz oranının da yıl sonu itibariyle yüzde 13,5’e ulaşması gerektiği görüşümüzü de koruyoruz. Kuruluş, Türkiye’ye ilişkin daralma öngörüsünü de yukarı yönlü revize ederek yüzde 2,5 daralma beklediğini belirttiği notunda, TL’deki değer kaybının devam etmesi durumunda TCMB’nin yıl sonu itibariyle ortalama fonlama oranını yüzde 15’e çıkartması gerekebileceğini ifade ediyor.