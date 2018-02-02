Deutsche Bank son çeyrekte de zarar etti

02 Şubat 2018

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, mali yılının 4. çeyreğinde analist beklentilerinin çok üzerinde zarar açıkladı.



Deutsche Bank, ABD'deki vergi reformu ve yatırım bankacılığı gelirlerindeki düşüşe bağlı olarak 4. çeyrekte 2,2 milyar euro zarar etti. Analistler ise 1,25 milyar euro zarar bekliyordu.

2017 yılının tamamında ise zarar, 290 milyon euro olan beklentinin üzerinde 497 milyon euro olarak gerçekleşti. Deutsche Bank son 3 yıldır zarar ediyor.

ABD'nin vergi reformunun 1,4 milyar dolar yük yarattığını belirten Deutsche Bank, bu yük dışarıda bırakıldığında 2017 yılında 900 milyon euro kâr elde ettiğini vurguladı.

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