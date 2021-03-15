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Deutsche Bank, S&P için beklentilerini yükseltti

Alman finans devi Deutsche Bank, S&P500 ve Stoxx 600 için yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü olarak revize etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu Deutsche Bank, S&P500 için yıl sonu  tahminini yükseltti. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, endeksin geçen hafta yüzde 2,64  yükselerek Cuma günü Şubat ayı ortasından bu yana ilk kez rekorla  kapandığı hatırlatıldı.

Deutsche tarafından yapılan değerlendirmede S&P500 için yıl  sonu tahmini 3950 puandan 4100 puana yükseldi. Stoxx 600 için de  tahmin 450 puandan 465 puana çıktı. Tahmin, yılın kalan bölümünde

ABD için yüzde 5, Avrupa için ise yüzde 10 daha yükseliş anlamına geliyor.