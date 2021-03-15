Deutsche Bank, S&P için beklentilerini yükseltti

Uluslararası yatırım kuruluşu Deutsche Bank, S&P500 için yıl sonu tahminini yükseltti. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, endeksin geçen hafta yüzde 2,64 yükselerek Cuma günü Şubat ayı ortasından bu yana ilk kez rekorla kapandığı hatırlatıldı.

Deutsche tarafından yapılan değerlendirmede S&P500 için yıl sonu tahmini 3950 puandan 4100 puana yükseldi. Stoxx 600 için de tahmin 450 puandan 465 puana çıktı. Tahmin, yılın kalan bölümünde



ABD için yüzde 5, Avrupa için ise yüzde 10 daha yükseliş anlamına geliyor.