Deutsche Bank: TCMB'nin faiz indirimi için 2020 sonuna kadar 400 bp alanı bulunuyor
Deutsche Bank raporunda Merkez Bankası'nın faiz indirimi için 2020 sonuna kadar 400 baz puanlık alanı bulunduğunu belirtti.
Deutsche Bank'ın gelişen piyasalar stratejisti Christian Wietoska, kaleme aldığı raporda Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
Wietoska, “2019'un ilk çeyreğindeki zayıf seyrin ardından Türkiye tahvilleri, düşen enflayon, genişleyici para politikası, jeopolitik gelişmelerdeki iyileşme ve kurdaki oynaklığın azalmasıyla keskin şekilde toparladı.” dedi.