Deutsche Bank, Türkiye'de faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 14'e inmesini bekliyor

Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenenden düşük gelmesi ve TCMB'nin son iletişimleriyle beraber gelecek toplantıda 100 baz puanlık bir faiz indirimi beklediklerini söyledi.



Banka sene sonu politika faizi tahminini de yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürdüklerini söyledi.

Aralarında Christian Wietoska ve Fatih Akçelik’in de bulunduğu Deutsche Bank ekonomistlerinin yayımladığı araştırma raporuna göre, çekirdek enflasyonun Ekim ayında beklenenden düşük gelmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son cari açık vurgusuyla bankanın faiz indirimiyle ilgili beklentileri de değişti.

Haftaya yapılacak TCMB toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini ve yıl sonu faiz beklentilerini de yüzde 15’ten yüzde 14’e düşürdüklerini söyledi.

Ekim ayında enflasyonun yüzde 20,3’lük beklentilerinin altında geldiğini belirten ekonomistler, çekirdek enflasyonunun da aşağı yönlü sürpriz yaptığını ama bunun büyük ihtimalle geçici olduğunu düşündüklerini söyledi.

Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 19,5 olmasını bekleyen Deutsche Bank, küresel emtia rallisi ve Türk lirasındaki değer kaybıyla çekirdek enflasyonun yüzde 17’ye ulaşacağını düşündüklerini vurguladı.

Beklenenden düşük gelen enflasyonun yılın kalanı için faiz indirimlerini artıracağını belirten ekonomistler, TCMB’nin son iletişimiyle beraber Merkez Bankası’nın Türk lirasının değer kaybetmesine daha toleranslı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.