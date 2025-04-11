Deutsche Bank'ın ardından UBS ve Commerzbank da altın rallisini işaret etti!

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının tetiklediği küresel belirsizlik, yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırdı. Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3.237 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, küresel yatırım bankaları da tahminlerini güncellemeye başladı.

UBS analistleri, yayımladıkları değerlendirmede, altının yükselişinin sadece kısa vadeli olmadığını vurguladı. Analistler, “Altının rallisinin gelecek yıla uzanmasını ve fiyatların daha yüksek seviyelerde dengelenmesini bekliyoruz” açıklamasında bulunarak, 2024 yılı sonu için altın fiyat tahminlerini 3.500 dolar seviyesine yükseltti.

Commerzbank ise yıl sonu için daha temkinli bir projeksiyon sundu. Banka, ortalama altın fiyatı tahminini 2.850 dolardan 3.000 dolara revize etti. Ayrıca, altın borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin de sürdüğünü vurgulayan Commerzbank, Mart ayı sonunda bu fonlarda yönetilen varlıkların 345,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Hafta başında ise Deutsche Bank, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin altın fiyatı tahminlerini sırasıyla 3.139 dolar ve 3.700 dolar olarak açıklamıştı. Böylece üç büyük finans kuruluşu da altın piyasasına yönelik iyimserliğini net şekilde ortaya koydu.