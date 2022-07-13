Deutsche Bank'tan BOTAŞ'a 929 milyon dolar kredi

Boru Hatlari ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar tutarında kredi aldı.

Haber Bloomberg ajansında yer aldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri çok sayıda ülke enerji konusunda Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak için adım atıyor.

Deutsche Bank kredisi BOTAŞ'ın 3 yıl vadeli kredi ile ABD, Katar ve Cezayir gibi 10 ülkedeki önceden belirlenmiş tedarikçilerden LNG alımına olanak sağlayacak.

Türkiye hükümeti kredinin garantörü konumunda bulunurken kredi tutarı gelecekte artırılabilir. Bu anlaşma BOTAŞ'ın LNG ithalatı için aldığı ilk uluslararası kredi.