Deutsche Bank'tan dolar uyarısı: Uzun vadeli risk büyüyor

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Deutsche Bank, yayımladığı son araştırma notunda sermaye akışında yaşanan dönüşümün doların uzun vadeli görünümünü nasıl şekillendirdiğini değerlendirdi.

Doların rezerv para konumu değişti

Rapora göre en dikkat çekici değişim, ABD'nin dış finansman yapısında yaşanırken, ABD tahvillerine olan ilgi teknoloji şirketlerine yöneldi. Banka, dolar cinsinden borçlanma araçlarına yönelik talepteki gerilemeyle hisse senedi yatırımlarındaki artış arasındaki farkın tarihi seviyelere ulaştığını vurguladı.

Bu durum doların artık merkez bankalarından çok küresel yatırımcıların risk iştahına bağlı hareket ettiğini gösteriyor.

ABD ile Asya arasında farklı eğilimler

Raporda, ABD'nin batısında yatırımcılar blockchain teknolojisi ve varlıkların tokenizasyonuna odaklanırken, bu dönüşümün Amerikan finansal varlıklarına erişimi kolaylaştırarak uluslararası yatırım akışını hızlandırabileceği ifade edildi.

Asya cephesinde ise Çin'in renminbinin uluslararası kullanımını genişletme stratejisi öne çıkarken Deutsche Bank, Batıda bu gelişmenin etkisinin henüz yeterince fiyatlanmadığını değerlendirdi. Söz konusu sürecin önümüzdeki yıllarda küresel sermaye hareketlerini önemli ölçüde değiştirebileceğini belirtti.

En ucuz on para biriminin altısı Asya'da

Raporda ayrıca Asya'nın değerleme modellerine göre dünyanın en düşük değerli para birimlerini barındıran bölge olduğu kaydedildi. En ucuz on para biriminin altısının Asya'da bulunduğu, bunlar arasında büyük sanayi ekonomilerinin para birimlerinin de yer aldığı ifade edildi.

Analize göre Çin'in bölgesel döviz piyasalarındaki etkisini koruması beklenirken, Avrupa'da jeopolitik risklerin ağırlığı artıyor. Japonya'da ise yatırımcılar yenin hükümetin sanayi, maliye ve ekonomik politikalarına nasıl tepki vereceğini yakından takip ediyor.

Dolarda yeni dönem

Deutsche Bank, tüm bu yapısal dönüşümlerin yatırımcılar açısından yeni bir döneme işaret ettiğini belirterek, doların performansını değerlendirirken sadece geleneksel göstergelerin değil, değişen küresel sermaye akışlarının da dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor.