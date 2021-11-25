Deutsche Bank'tan TL tahmini: Piyasa faiz artırımını pozisyonluyor

Deutsche Bank, para politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Türk lirasındaki zayıflamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini öngördü.

Banka, analizinde piyasaların halihazırda TCMB'den gelecek 100 baz puanlık acil bir faiz artırımına göre pozisyonlanmaya başladığını söyledi.

Piyasaların dolarizasyonda artış beklediğini belirten Deutsche Bank, TCMB'nin bir sonraki adımının ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu kaydetti.

TCMB’nin sözlü müdahalesinin kurun istikrara kavuşması için yeterli olmadığını dile getiren banka, daha agresif bir yaklaşımın gerektiğini fakat bunun istenip istenmediğinin şüpheli olduğunu ifade etti.

Banka, hükümetin politikalarındaki değişim göz önüne alındığında acil bir faiz artırımı yapılmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Deutsche Bank ekonomistleri, TL'deki değer kaybı ile fiyatlardaki kur geçişkenliğinin manşet enflasyona etkisinin 6 ayda yüzde 3 puan olacağını tahmin etti.