Dev banka 2026 Türkiye öngörülerini duyurdu: Dolar/TL tahminleri belli oldu

ING Global, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel tahminlerini paylaştı.

Kurum, 2026 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 22, gösterge faiz tahminini ise yüzde 27 olarak açıkladı.

Raporda, görünümün korunmakla birlikte risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğuna dikkat çekildi.

Bu yıl döviz kurunun, dezenflasyon sürecini destekleyen bir seyir izlemesinin beklendiği belirtilirken; yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağı öngörüldü.

Raporda yer alan döviz kuru tahminlerine göre ise dolar/TL için beklentiler şöyle sıralandı:

- 1 ay: 43,70

- 3 ay: 45,10

- 6 ay: 47,20

-12 ay: 51,00

Dolar/TL bugün saat 15.45 itibarıyla yüzde 0,07 yükselişle 43,1788'den işlem görüyor.