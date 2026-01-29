Dev banka 44 şubesini kapatma kararı aldı! Gerekçe dijital bankacılığın yükselişi...

Santander, değişen müşteri alışkanlıkları ve dijital bankacılığın yükselişi nedeniyle İngiltere genelinde 44 banka şubesini kapatma kararı aldı. Karar, 291 çalışanın işini riske atıyor.

Yüzde 66 azaldı

Santander’ın açıklamasına göre, banka şubelerinde gerçekleştirilen finansal işlemler 2019’dan bu yana yüzde 66 oranında azaldı. Bu keskin düşüş, yüz yüze bankacılık hizmetlerine olan talebin hızla gerilediğini ortaya koyuyor. Banka yönetimi, bu nedenle fiziksel şube ağını daha “hedefli” ve verimli bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyor.

291 çalışanın işi riske girdi

Şube kapatma kararı, Santander bünyesinde 291 çalışanın işini riske sokuyor. Banka, etkilenen personel için alternatif roller ve destek mekanizmaları üzerinde çalıştığını belirtse de, sendikalar ve sektör uzmanları bu tür yeniden yapılanmaların istihdam üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekiyor.

Kapanan şubelerin bulunduğu bölgelerde müşteriler tamamen banksız kalmayacak. Santander, haftalık olarak hizmet verecek “topluluk bankacısı" modelini devreye alıyor. Bu bankacılar, Santander Local noktalarında veya banka şubelerinin kapandığı bölgelerde kurulan bankacılık merkezlerinde temel işlemler, para yönetimi ve danışmanlık hizmeti sunacak.

TSB'yi satın alması endişeleri artırıyor

Santander’in hâlihazırda rakip banka TSB’yi 2,65 milyar sterlin karşılığında satın alma sürecinde olması, şube kapatmalarına dair endişeleri daha da büyütüyor. Uzmanlar, önümüzdeki birkaç yıl içinde hem şube hem de personel sayısında “kayda değer” kesintiler yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.