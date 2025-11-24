Dev banka bakır fiyatı tahminlerini yükseltti

UBS, küresel arz açığının derinleşmesiyle birlikte bakır fiyat tahminlerini yükseltti.

Banka, mart 2026 için fiyat öngörüsünü 750 dolar artırarak ton başına 11 bin 500 dolara çıkardı.

Haziran ve Eylül ayları için hedefler sırasıyla 12 bin ve 12 bin 500 dolar olarak revize edilirken, Aralık 2026 için yeni hedef 13 bin dolar seviyesinde belirlendi.

UBS, 2025 yılı için piyasa açığı tahminini 53 bin tondan 230 bin tona, 2026 için ise 87 bin tondan 407 bin tona yükseltti.

Arz kısıtlarının başlıca nedenleri arasında Freeport-McMoRan’ın Grasberg madenindeki üretim duruşu ve Şili’de toparlanmanın yavaş seyretmesi gösteriliyor. Freeport-McMoRan, ölümcül bir kazanın ardından durdurulan üretimi temmuz ayında yeniden başlatmayı planlıyor.

Bu gelişmeler, rafine bakır üretim büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine yol açtı. UBS, 2025 için üretim artışını yüzde 1,2’ye, 2026 için ise yüzde 2,2’ye düşürdü.

Yatırımcıya uzun pozisyonları koruma tavsiyesi

Talep tarafında ise elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji yatırımlarının etkisiyle küresel bakır tüketiminin her iki yılda da yüzde 2,8 artması bekleniyor.

Banka, yatırımcılara bakırda uzun pozisyonlarını korumalarını veya volatiliteye dayalı stratejiler kullanmalarını tavsiye ediyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda bakır kontratı yüzde 0,09 yükselerek ton başına 86.080 yuan, yani 12.112,68 dolar seviyesinde kapandı.