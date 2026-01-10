Dev banka platin ve paladyum fiyat tahminlerini yükseltti
Bank of America, fiziksel piyasadaki sıkılık, ticaret anlaşmazlıkları ve Çin’in artan ithalatını gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama platin ve paladyum fiyat tahminlerini yükseltti.
Banka, fiziksel piyasadaki sıkılık ve ticaret anlaşmazlıklarından kaynaklanan dengesizliklere işaret ederken Çin'in ithalatının da fiyatlara destek sağladığını belirtti.
Bank of America, ons başına platin fiyat tahminini 1.825 dolardan 2 bin 450 dolara, paladyum tahminini ise 1.525 dolardan 1.725 dolara çıkardı.
2025'te platinin onsu 2 bin 489,2 dolarla tarihi zirveyi, paladyum da 1987,45 dolarla Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.