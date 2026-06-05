Dev bankadan Elon Musk'ın şirketi için rekor tahmin: 2040 hedefi 3,4 trilyon dolar

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Morgan Stanley, Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX'in uzun vadeli gelir potansiyeline ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre banka, SpaceX'in 2040 yılına kadar 3,4 trilyon dolar gelir seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Yapay zeka gelirlerinde güçlü artış beklentisi

Morgan Stanley değerlendirmesinde, SpaceX'in yapay zeka faaliyetlerinden sağladığı gelirin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyümesinin beklendiğine dikkat çekti.

Banka, şirketin yapay zeka operasyonlarından elde edeceği gelirin 2030 yılına kadar yaklaşık 190 milyar dolara çıkabileceğini tahmin etti.

Aynı dönemde SpaceX'in toplam gelirinin ise 330 milyar dolara yaklaşacağı öngörüldü.

Tarihin en büyük halka arzı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, ilk halka arz (IPO) süreci kapsamında yatırımcılarla görüşmelere başladı.

Roket ve uydu şirketinin halka arzla 75 milyar dolar kaynak sağlamayı hedeflediği belirtilirken, bu rakama ulaşılması halinde söz konusu sürecin tarihin en büyük halka arzı olacağı ifade edildi.

SpaceX'in geliri yükseldi ancak zarar açıkladı

SpaceX'in geliri 2024 yılında 14,02 milyar dolar seviyesindeyken, 2025'te 18,67 milyar dolara yükseldi.

Şirket, 2024 yılında 791 milyon dolar kar elde ederken, 2025 yılında ise 4,94 milyar dolar net zarar açıkladı.

SpaceX'in yapay zeka biriminin 2025 yılı geliri 3,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Goldman Sachs'tan daha yüksek beklenti

Financial Times'ın haberine göre Goldman Sachs ise SpaceX'in yapay zeka bölümünün gelirinin 2030 yılına kadar 322 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup ve J.P. Morgan ile birlikte SpaceX'in halka arz sürecindeki ana aracılar arasında yer alıyor.