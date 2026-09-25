Dev bankadan Japon yeni için dikkat çeken tahmin: 2027 hedefini açıkladı

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Citi, Japon kurumlarının yurt dışı yatırımlarını azaltmasının etkisiyle Japon yeninin ABD doları karşısında 2027 sonuna kadar güçleneceğini öngörüyor.

Citi'ye göre Japonya, 1.900 trilyon yeni aşan yurt dışı yatırımlarıyla Almanya ve Çin'in ardından dünyanın en büyük üçüncü net yabancı varlık pozisyonuna sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

Japon yatırımcıların yurt dışı ilgisi azalıyor

Japon yatırımcılar, 2022 yılında yurt dışındaki varlıklarını şimdiye kadarki en yüksek seviyede ülkeye geri getirirken, yurt dışı varlık stoku o tarihten bu yana kademeli olarak yeniden toparlanıyor.

Bireysel yatırımcılar son dönemde NISA hesapları aracılığıyla yurt dışı yatırımlarındaki artışa öncülük etti. Ancak bu faaliyet son zamanlarda yavaşlarken, emeklilik fonları dahil kurumsal yatırımcılar da yabancı yatırımlarını azaltıyor.

Yükselen faizler yeni destekleyebilir

Japonya'da faiz oranlarının yükselmesinin, sigorta şirketleri gibi uzun vadeli yatırımcıların yurt dışındaki yatırımlarını daha da azaltmasına yol açması bekleniyor. Citi, bu değişimin zaman içinde arz-talep dengesini iyileştireceğini ve yen üzerindeki değer kaybı baskısını azaltacağını belirtiyor.

Banka, dolar/yen paritesinin uzun vadede 160-165 yen aralığında bir üst sınırla karşılaşacağını tahmin ediyor.

Citi, dolar/yen paritesinin bu yılın sonunda yaklaşık 155 seviyesine, gelecek yılın sonunda ise yaklaşık 145 seviyesine gerilemesini bekliyor.