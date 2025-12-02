Dev bankalar hedeflerini açıkladı! 2026'da S&P 500 ne olacak?

ABD borsalarında 2026 yıl sonuna yönelik öne çıkan beklentiler netleşmeye başladı. Büyük yatırım bankaları, S&P 500 Endeksi için agresif hedefler açıklarken, tahminlerin merkezinde yapay zekâ etkisi, güçlü kâr artışı ve faiz indirimlerinin olası seyri bulunuyor.

Deutsche Bank, S&P 500 için 2026 yıl sonu hedefini 8.000 puan olarak duyurdu. Banka, bu yükselişin özellikle 2025'te hızlanması beklenen kâr büyümesi ve hisse geri alımlarının desteğiyle gerçekleşebileceğini belirtti. Kurum, değerlemelerin yüksek seviyelerde korunacağı görüşünde.

Morgan Stanley ise yeni bir "boğa piyasası" beklentisiyle 2026 yılı için 7.800 puanlık hedef açıkladı. Wells Fargo da benzer şekilde önümüzdeki 12 ayda çift haneli yükseliş öngörüyor ve 2026 tahminini 7.800 puan olarak belirtiyor. Banka, yılın ilk yarısında yapay zekâ destekli güçlü bir ralli beklediğini ancak bu hareketin bir balona dönüşme riskine de dikkat çektiğini ifade ediyor.

HSBC ve JPMorgan ise endeks için 7.500 puan tahmini paylaştı. JPMorgan, Fed'in faiz indirimlerini hızlandırması hâlinde 8.000 seviyesinin de mümkün olabileceğini vurguluyor.

JPMorgan: Faiz indirimi olasılığı yükseldi

JPMorgan ayrıca, merkez bankasının yaklaşan toplantı öncesinde faiz indirimine gitme olasılığının yüzde 83'e yükseldiğini belirterek, önümüzdeki iki yılda yüzde 13-15 arası kâr artışı tahmin ettiklerini söylüyor. Banka, yapay zekâ kaynaklı verimlilik kazanımlarının piyasada hâlâ tam anlamıyla fiyatlanmadığını da ekledi.

HSBC ise 2026'da çift haneli getiri potansiyelinin sürdüğünü, AI yatırım döngüsünün şirket kârlılıklarını desteklemeye devam edeceğini, buna karşın düşük gelirli kesimin baskı altında kalabileceğini değerlendirdi.