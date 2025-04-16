Dev bankalardan altın için üst üste revizyonlar! ANZ hedef fiyatını yükseltti

Altın fiyatları küresel piyasalarda yükseliş trendini sürdürürken, Avustralya ve Yeni Zelanda Bankası (ANZ) altına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. ANZ, yıl sonu için ons altın fiyatı hedefini 3600 dolara, önümüzdeki altı ay için ise 3500 dolara yükselttiğini duyurdu.

Banka tarafından yayımlanan araştırma notunda, ticaret savaşlarının küresel tedarik zincirlerini bozduğu, jeopolitik risklerin tırmandığı ve faiz görünümünün değiştiği vurgulanarak, bu gelişmelerin altına olan talebi artırdığı belirtildi. ANZ, bu ortamda altının öngörülebilir gelecekte güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti.

Merkez bankaları rezervlerini artırıyor

Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam ettiğini ifade eden ANZ, 2025 yılında altına olan toplam talebin 900 ila 1.000 ton arasında gerçekleşmesini bekliyor. Bankaya göre, süregelen ticari gerilimler ABD varlıklarına olan güveni azaltıyor ve bu da merkez bankalarını altın gibi alternatif rezerv araçlarına yöneltiyor.

ANZ analistleri, "ABD'nin Çin'e odaklanması, Pekin'in ABD Doları dışındaki varlıklara olan ilgisini artıracaktır" ifadelerini kullanarak, ticaret savaşlarının merkez bankası davranışları üzerinde belirleyici olacağına işaret etti.

Fiyatlar için riskler de var

Banka, altın fiyatlarını destekleyen güçlü küresel eğilimlere rağmen bazı risklere de dikkat çekti. ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalması, ABD'nin diğer ülkelerle ticari sorunları daha hızlı çözmesi ve ABD ekonomisinde beklenenden hızlı toparlanma gibi senaryoların altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği belirtildi.

Ayrıca, Fed'in üç ila dört faiz indirimi beklentilerine rağmen politika faizini sabit tutması durumunda, altının kısa vadede satış baskısıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Goldman Sachs ve Bank of America da yükseltmişti!

Altın fiyatları için uluslararası dev bankalardan gelen yeni tahminler dikkat çekiyor. Goldman Sachs, 2025 yıl sonu için ons altın tahminini 3.100 dolardan 3.300 dolara yükseltti. Banka, fiyat aralığını ise 3.250-3.520 dolar olarak belirledi.

Bank of America da tahminlerini yukarı yönlü revize etti. BofA, 2025 yılı için altın öngörüsünü 3.063 dolara, 2026 yılı içinse 3.350 dolara yükseltti. Her iki banka da küresel ticaret politikaları ve ekonomik belirsizliklerin altın talebini güçlü tutacağı görüşünde.