Dev bankanın çağrı merkezine 10 binin üzerinde dolandırıcılık ihbarı geldi

İrlanda Bankası’ın dolandırıcılık önleme ekibi, 22 Aralık Pazartesi ile 29 Aralık Pazartesi arasında geçen yedi günlük sürede 10 bini aşkın çağrı aldı. Yoğunluk, tatil döneminin zirve yaptığı günlerde dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Yılbaşı arifesinde de hız kesmedi

Sadece Noel Günü’nde bankaya 400’ün üzerinde müşteri çağrısı geldi. Tatil boyunca en yoğun gün ise 2 bin 375 çağrı ile 22 Aralık oldu. Bu tarihi, 1985 çağrı ile 23 Aralık izlerken, Aziz Stephen Günü’nde de 800’den fazla başvuru kaydedildi.

Dolandırıcılık ihbarları yılbaşı arifesinde de hız kesmedi. Banka verilerine göre, 31 Aralık’ta dolandırıcılık hattına 1650’den fazla çağrı yapıldı. Yetkililer, özellikle son dakika alışverişlerinin riskleri artırdığına dikkat çekti.

Aralık ayında uyarı yayımlayan İrlanda Bankası, dolandırıcıların çevrim içi platformlarda son derece gerçekçi görünen sahte reklamlar yayınladığını duyurdu.