15 Ekim 2025 altın fiyatları: Altın daha da yükselir mi? Altın fiyatları ne kadar olur?

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, belirsizlik ortamında altının cazibesinin arttığını ifade ederek yatırımcıların altın tutmasının artık "yarı-rasyonel" göründüğünü söyledi.

Dimon, son dönemde yaşanan keskin yükselişin ardından dahi altın tutmanın "bir mantığı olduğunu" söyledi. Ancak değerli metalin ucuz ya da pahalı olduğunu söylemenin zor olduğu yorumu yaptı.

'5 bin veya 10 bin dolara çıkabilir'

Dimon "Ben altın yatırımcısı değilim, altını tutmanın yüzde 4 maliyeti var. Ama bu gibi ortamlarda altın fiyatı kolayca 5 bin veya 10 bin dolara çıkabilir. Portföyde biraz altın bulundurmanın yarı-rasyonel olduğu nadir zamanlardan birindeyiz" dedi.

Dimon, varlık fiyatlarının genel olarak yüksek göründüğünü ekleyerek "değerlemelerin bu noktada neredeyse her şeyde yüksek olduğu" konusunda uyardı.