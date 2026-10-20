Dev bankanın favorileri arasına girdi: Hedef fiyatı yükseltildi

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Morgan Stanley, Amazon'u en çok tercih ettiği hisseler arasına alarak hedef fiyatını 335 dolardan 350 dolara yükseltti. Banka, yatırımcılara portföylerinde Amazon hisselerine daha fazla yer vermelerini öneren "Overweight" tavsiyesini sürdürdü.

Amazon hisseleri pazartesi günü yüzde 5'e kadar yükselirken, bankanın değerlendirmesinde şirketin bulut bilişim ve yapay zekâ faaliyetlerine yönelik büyüme beklentileri dikkat çekti.

Amazon'un bulut hizmetlerinde daha hızlı büyüme bekleniyor

Morgan Stanley, şirketlere internet üzerinden veri saklama ve işlem yapma hizmetleri sunan Amazon Web Services'ın (AWS) gelir tahminlerini artırdı.

Banka, AWS gelirlerinin 2027'de yüzde 47, 2028'de ise yüzde 42 büyümesini bekliyor. Önceki tahminler sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 37 seviyesindeydi.

Tahminlerdeki artış, Nvidia'nın AWS'nin bu yıllarda yaklaşık 2 milyon grafik işlemciyi (GPU) kullanıma almasının beklendiğini açıklamasının ardından geldi. Bu işlemciler, yapay zekâ sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yoğun hesaplamalarda kullanılıyor.

Yatırımların ve tasarrufların katkısı izlenecek

Banka, Amazon'un altyapı ve ekipman gibi alanlara yapacağı yatırım harcamalarına ilişkin tahminlerini de yükseltti. Bu harcamaların 2027'de 355 milyar dolara, 2028'de ise 365 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Raporda, AWS'nin gelirlerinden daha fazla kâr elde etmesi ve Bedrock adlı yapay zekâ hizmetinin geleceğine ilişkin beklentilerin netleşmesi de olumlu unsurlar arasında sayıldı. Yapay zekâ destekli alışveriş hizmetleri ve robot kullanımının sağlayabileceği tasarrufların da şirkete katkı sunabileceği belirtildi.

İyimser senaryoda 410 dolar öngörüsü

Morgan Stanley, Amazon hissesi için olumsuz koşulların öne çıktığı senaryoda 220 dolar, olumlu gelişmelerin ağırlık kazandığı senaryoda ise 410 dolar fiyat öngördü. Bankanın hesabına göre olası yükselişin büyüklüğü, olası düşüşün yaklaşık üç katı düzeyinde.

Şirketin üçüncü çeyrekteki gelir ve kârını gösterecek finansal sonuçları 29 Ekim'de açıklanacak.