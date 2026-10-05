Dev fonlar ABD hisselerini azaltıyor: Yapay zekâ alarmı

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Wall Street’in yapay zekâ öncülüğünde süren yükselişi, dünyanın en büyük uzun vadeli yatırımcılarında yeni bir risk tartışması başlattı. Büyük emeklilik ve varlık fonlarının bir bölümü ABD hisselerindeki ağırlığını azaltırken, portföylerde Avrupa, Japonya ve gelişmekte olan piyasalara daha fazla yer açılıyor.

Fonların temel endişesi ABD borsasının yükselmesinden çok, yükselişin giderek daha az sayıda teknoloji şirketine bağımlı hale gelmesi.

S&P 500’de yoğunlaşma büyüdü

Yapay zekâ yatırımlarından en fazla yararlanan büyük teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerindeki sert yükseliş, ABD endekslerinin yapısını önemli ölçüde değiştirdi.

Australian Retirement Trust’ın verilerine göre Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla’dan oluşan “Muhteşem Yedili”, 31 Temmuz itibarıyla S&P 500’ün toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturdu.

Fon, bu şirketlerin değerlerindeki yükselişin küresel hisse piyasalarında birkaç şirkete yönelik yoğunlaşmayı artırdığına dikkat çekiyor.

Bu durum, yalnız teknoloji hissesi taşıyan yatırımcıları değil, S&P 500 veya küresel endeksleri takip eden pasif fonları da doğrudan etkiliyor.

ART ABD hisselerinde ağırlığı düşürdü

Avustralya’nın büyük emeklilik fonlarından Australian Retirement Trust, portföyündeki bölgesel dağılımı değiştiren kurumlardan biri.

Fonun haziran sonu itibarıyla dinamik varlık dağılımı stratejisinde ABD hisseleri düşük ağırlıkta bulunurken Japonya, Avrupa ve İngiltere hisseleri yüksek ağırlıkta tutuldu.

ART, piyasalardaki yükselişin ardından hisse ağırlığını da azalttığını açıkladı.

Fon aynı zamanda yapay zekâ yatırımlarının ekonominin tamamında mevcut değerlemeleri haklı çıkaracak ölçüde verimlilik artışı yaratıp yaratmayacağı konusunda temkinli olduğunu belirtiyor.

Yapay zekâ hisselerinde de frene bastı

ART’ın aktif uluslararası hisse yöneticilerinin toplam pozisyonu da büyük yapay zekâ şirketlerinde küresel endeksin bir miktar altında bulunuyor.

Bu yaklaşım yapay zekâ temasından tamamen çıkıldığı anlamına gelmiyor.

Fon, veri merkezleri, enerji, malzeme üreticileri ve yapay zekâ altyapısına hizmet veren şirketlerde fırsat görmeyi sürdürüyor. Ancak yatırım stratejisi yalnız birkaç mega teknoloji şirketine bağımlı kalmak yerine yapay zekâdan faydalanabilecek daha geniş sektörlere yayılıyor.

Kanada’dan da yoğunlaşma uyarısı

Kanada’nın en büyük kurumsal yatırımcılarından La Caisse de ABD ve küresel hisse piyasalarındaki yoğunlaşmayı önemli bir risk olarak görüyor.

Fonun ağustos ayında açıkladığı yarıyıl sonuçlarında, piyasalardaki yükselişin büyük ölçüde yapay zekâ bağlantılı sınırlı sayıdaki şirket tarafından sürüklendiğine dikkat çekildi.

La Caisse, büyük endekslerdeki performans yoğunlaşmasının tarihsel standartlara göre olağanüstü yüksek seviyede bulunduğunu belirtti.

Buna rağmen fonun küresel teknoloji pozisyonları ilk yarıda güçlü getiri sağladı. Hisse portföyü altı ayda yüzde 14,6 getiri elde ederek yüzde 13,6’lık karşılaştırma endeksinin üzerinde performans gösterdi.

5,76 trilyon dolarlık para yön değiştiriyor

Büyük fonların davranışındaki değişimin yalnız birkaç kurumla sınırlı olmadığına ilişkin sinyaller de güçleniyor.

Marsh’ın 25 ülkeden 430 büyük varlık sahibini kapsayan 2026 Küresel Varlık Sahipleri Barometresi’ne katılan kurumların yönettiği toplam varlık 5,76 trilyon doları aşıyor.

Araştırmaya göre kurumların yüzde 48’i son 12 ay içinde portföylerinin coğrafi dağılımını değiştirdi.

Katılımcıların yüzde 37’si portföylerindeki toplam riski azaltırken yine yüzde 37’si nakit veya likit varlıklarını artırdı.

Buna karşılık gelişmekte olan piyasalar ile altyapı yatırımları büyük kurumsal yatırımcıların daha fazla ilgi gösterdiği alanlar arasında öne çıkıyor.

Yapay zekâ hem fırsat hem risk

Kurumsal yatırımcıların yapay zekâya bakışı tamamen olumsuz değil.

Marsh araştırmasında yatırımcıların yüzde 83’ü teknoloji, otomasyon ve teknolojik dönüşümün önümüzdeki 5-10 yılda yatırım fırsatları ve riskleri açısından önemli olacağını düşünüyor.

Kısa vadede ise jeopolitik risk, enflasyon ve teknoloji kaynaklı bozulmalar yatırım kararlarında öne çıkan başlıklar arasında.

Bu tablo, büyük fonların yapay zekâ temasından vazgeçmediğini ancak aynı temanın ABD piyasalarında yarattığı değerleme ve yoğunlaşma riskine karşı portföylerini daha geniş bir alana yaymaya başladığını gösteriyor.

Wall Street için kritik risk: Kârlar

ABD piyasalarının önündeki kritik soru artık yapay zekâ yatırımlarının büyüyüp büyümeyeceğinden çok, bu yatırımların şirket kârlarına hangi hızla dönüşeceği.

Teknoloji şirketleri veri merkezleri, çipler ve yapay zekâ altyapısı için yüz milyarlarca dolarlık yatırım yaparken yüksek hisse değerlemelerinin korunabilmesi için güçlü kâr artışlarının devam etmesi gerekiyor.

Beklenen getirilerin gerçekleşmemesi halinde piyasa değerinin birkaç büyük şirkette yoğunlaşmış olması, satışların endeksler üzerindeki etkisini de büyütebilir.

Büyük emeklilik fonlarının ABD hisselerindeki ağırlığı azaltmaya başlaması bu nedenle Wall Street’ten tamamen çıkıştan çok, yapay zekâ rallisinin tek yönlü riskine karşı alınan bir önlem olarak öne çıkıyor.