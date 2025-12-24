Dev varlık yönetim şirketinden dikkat çeken tahmin: 2026'da en çok hangi yatırım aracı kazandıracak?

Varlık yönetim şirketi VanEck’in Çok Varlıklı Çözümler Bölümü Başkanı David Schassler, Bitcoin’in 2026 yılında güçlü bir toparlanma sergileyebileceğini düşünüyor. Schassler, bu yılki zayıf seyrin temelinde düşük risk iştahı ve sıkı likidite koşullarının bulunduğunu ifade ediyor.

Bitcoin, 2025’te altın ve Nasdaq 100 endeksinin gerisinde kalarak yatırımcı beklentilerini karşılayamadı. Kripto para, yıl bazında Nasdaq 100 endeksinin yaklaşık yüzde 50 altında performans gösterdi. Schassler’e göre bu tablo Bitcoin’i 2026’da en güçlü getiri potansiyeline sahip varlıklardan biri haline getiriyor.

VanEck yöneticisi, artan para arzı, likiditenin yeniden genişlemesi ve nadir varlıklara yönelik uzun vadeli talebin Bitcoin’i destekleyeceğini savunuyor. Schassler, gelecekteki yükümlülüklerin ve siyasi hedeflerin finansmanının giderek artan şekilde para basımına dayanacağını ve bunun yatırımcıları altın ve Bitcoin gibi kıt değer depolarına yönlendireceğini belirtiyor.

VanEck ekibi Bitcoin alımlarını sürdürdüklerini açıkladı.

Altın için 5 bin dolar tahmini

Altın cephesine de değinen Schassler, altının bu yılki yükselişine değinerek 2026'da da bu ivmenin devamı beklediklerini söyledi.

Schassler, altının gelecek yıl 5 bin dolar seviyesini görebileceğini öngörerek, “Altın bu yıl başlıca varlıklar arasında en güçlü performans gösterenlerden biri oldu ve bu ivmenin sürmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.