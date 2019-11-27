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Dev yatırım şirketi Manchester City'nin yüzde 10'unu satın alıyor

Yatırım şirketi Silver Lake, İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin sahibi olan City Football Group'un (CFG) yüzde 10 hissesini 500 milyon dolara satın alıyor.

Dev yatırım şirketi Manchester City'nin yüzde 10'unu satın alıyor
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Financial Times'ın haberine göre, yatırım şirketi Silver Lake, İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin sahibi olan City Football Group'un (CFG) yüzde 10 hissesini satın alıyor.

FT'nin verdiği bilgiye göre Silver Lake, 4,8 milyar dolar piyasa değeri olan CFG'den 500 milyon dolarlık hisse alacak.

Yapılan açıklamaya göre, Silver Lake'de yapılacak hisse satışına rağmen Abu Dhabi, CFG'nin hisselerinin çoğunluğunu elinde bulundurmaya devam edecek.

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