Devre kesici yüzde 10 düşüşte uygulanacak

12 Mart 2020

BİST 100 endeksinin günü yüzde 7.26 sert düşüşle tamamlamasını ardından Borsa İstanbul'dan hamle geldi. Borsa İstanbul yarından geçerli olmak üzere devre kesicinin uygulanma günlük marjlarını yeniledi. Daha önce bir hisse yüzde 20 düştüğünde veya yükseldiğinde devreye giren devre kesici artık Yıldız ve Ana Pazar'da yüzde 10 düşüş veya yükselişte çalışacak. ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak bu uygulamada devre kesici tetikleme oranı da yüzde 5'e indirilecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada devre kesici sonrası emir toplama süresinin de 30 dakika olarak uygulanacağı belirtilirken tüm paylarda 2 dakika devre kesici sonrası eşleştirme süresinin ise değiştirilmediği belirtildi.

Açıklamada borsa yatırım fonlarında, gayrimenkul sertifikalarında, gayrimenkul yatırım fonlarında ve girişim sermayesi yatırım fonlarında yüzde 20 olarak uygulanan marjların da yüzde 10'a düşürüldüğü vurgulandı. Yeni pay alma hakkı sıralarında da yüzde 50 uygulanan marj sabit kalacak. Ayrıca vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan günlük fiyat değişimi limitleri de yüzde 10'a çekildi.