DIBS'lerin takasını Euroclear yapacak

09 Haziran 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı, DİBS takas ve saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bakanlığın duyurusu şöyle:

"Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.

Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."

Anlaşma ne anlama geliyor?



Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Euroclear Bank arasındaki anlaşmayla birlikte yabancı yatırımcılar için yurt içinde yerleşik bir muhabir banka kullanma zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. Bankalar mevcut Euroclear hesapları üzerinden Türk Lirası cinsinden tahvil alıp satabilecek ve saklamasını yapabilecek.

Albayrak, Dolmabahçe'de sinyalini vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta Dolmabahçe'de basın mensupları ve ekonomistlerle normalleşme sürecine ilişkiler verdiği toplantıda Euroclear ile anlaşmaya dair sinyaller vermişti. Bakan Albayrak Türk Lirası cinsinden yatırımlar ve portföy akımlarıyla ilgili gelen soruyu cevaplarken Euroclear Bank ile uzun süredir yürütülen projede sona yaklaşıldığını ve çok kısa bir zamanda açıklamanın yapılacağını belirtmişti.