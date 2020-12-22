Dijital bankacılık platformu Senin Bankan, 4 milyar TL fona ulaştı

Teknoloji ve inovasyon eksenli ürün ve hizmetleriyle müştelerini yaşamlarını kolaylatırmaya devam eden Kuveyt Türk, faizsiz dijital bankacılık platformu olarak hayata geçirdiği Senin Bankan ile 5 yıldır müşterilerine şubeye gitmeden online hesap açma imkânı sunuyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, şubesiz bankacılık alanında 5 yıl önce kurulan faizsiz dijital bankacılık platformu Senin Bankan, şubeye gitmeden uzaktan banka hesabı açma ve Türkiye’nin her yerinde finansal hizmetlerden faydalanma imkânı sunuyor. 2020 yılında müşteri bazında yüzde 81, fon toplama bazında ise yüzde 206 büyüyen Senin Bankan'ın fon miktarı 4 milyar 173 milyon TL’ye ulaştı. Dijital kanallardaki yenilikçi yaklaşımla Kuveyt Türk’ün tüm dijital müşteri sayısı, Senin Bankan dâhil 1,5 milyonu geçti.

“Senin Bankan deneyimiyle şubesiz bankacılığa hazırız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Dijital platformların hayatımıza girmesiyle birlikte müşterilerin beklentileri çok değişti. Müşteriler artık diledikleri finansal işlemleri, diledikleri yerden en güvenilir ve en hızlı şekilde yapmak istiyor. Biz de bu talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Senin Bankan ile 5 yıldır müşterilerimize şubeye gitmeden hesap açma ve yatırım yapma hizmeti sunuyoruz. Dijital kanallarda finansal hizmetleri en iyi şekilde sunma amacıyla geliştirdiğimiz uygulamalar sayesinde, müşterilerimizin işlemlerini mümkün olduğunca mobile taşımalarına, fatura ödemelerinden kıymetli maden ve döviz alım/satım işlemlerine, para transferinden sigorta ve yatırım işlemlerine kadar birçok işlemi hızlı ve güvenli şekilde yapmalarına imkân tanıyoruz. Senin Bankan ile dijital bankacılık alanında ciddi bir deneyim kazandık. BDDK’nın Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliği’nin 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece müşteriler, internetten görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik doğrulama yaparak şubeye gitmeden dijital ortamda banka hesabı açabilecek. Senin Bankan ile yakaladığımız dijital bankacılık tecrübesiyle ve güçlü teknik altyapımızla şubesiz bankacılığa hazır olduğunuzu ifade edebiliriz.” dedi.