Dijital dolar için 1 yılda 5 proje planlanıyor

ABD'de kar amaçlı olmayan bir kuruluş olarak kurulan Dijital Dollar Project, ABD merkez bankası dijital parasının potansiyel kullanımını test etmek için gelecek 12 ay içinde 5 pilot program başlatacağını duyurdu.

ABD'de ilk kez yapılacak pilot programların finansmanı Accenture Plc ve konuya ilgi gösteren finansal şirketler, perakendeciler ile sivil toplum örgütleri tarafından sağlanacak.

Uygulanacak 5 pilot program ile ABD'de politika yapıcıların bir dijital dolar geliştirmelerine yardım edecek verilerin üretilmesi amaçlanacak.

Accenture Plc, hali hazırda merkez bankası dijital parası projelere için Kanada, Singapur ve Fransa'da da çalışmalar yapıyor.