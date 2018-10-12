Dış borsalarda satış baskısı sürüyor

12 Ekim 2018

Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile düşüş eğilimini dün de sürdürürken, bugün ABD'de açıklanmaya başlayacak 3'üncü çeyrek şirket bilançoları ve makrokonomik veriler takip edilecek.

ABD'de azalan risk iştahı pay piyasalarında sert düşüşlerin dün de devam etmesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı kendisini hayal kırıklığına uğratmasına karşın görevden almayacağını söyledi. Trump'ın iki gündür yaptığı açıklamalara karşın dün bir konuşma yapan Fed Kansas City Şubesi Başkanı Esther George, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirterek, "Ekonomik görünüm politika faizinde muhtemelen kademeli ek artırımları gerektirecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca dün ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,3 artarak beklentinin altında kaldı. Bu gelişmelerle önceki günkü sert düşüşünü sürdüren New York Borsasında Dow Jones endeksi yüzde 2,13, S&P 500 endeksi yüzde 2,06 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,25 değer kaybetti. Dow Jones endeksi iki günlük azalışla 23 Temmuz'dan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirmiş oldu.

Avrupa tarafında da borsalardaki düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,94 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,92 geriledi. Trump'ın açıklamaları doların değer kaybetmesine neden olurken, avro/dolar paritesi bu etkiyle 1,16'nın üzerini test etti ve 1,1595 seviyesinde dengelendi.

Bugün Çin'de açıklanan ihracat ve ithalat verilerinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrasında, kapanış yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

Kaynak: AA